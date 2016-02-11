Завтра вітер в Україні нарешті стихне, вдень температура підвищиться до 8 градусів тепла
Вітер південно-західний, 5-12, вночі на сході місцями пориви 15-20 м/с.
12 лютого атмосферний фронт залишить межі України, тому буде переважати суха погода, вітер стихне, лише вночі на сході очікуються сильні дощі та мокрий сніг, передає Opogode.ua.
Протягом дня температура повітря становитиме 2-8 градусів тепла, вночі очікується від 3 тепла до 3 морозу.
У західній частині очікується суха погода. Температура повітря вночі 0-4 тепла, вдень 2-7 градусів тепла.
У північних областях опадів не передбачається. Температура повітря вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень 2-7 градусів тепла.
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У центральній частині буде панувати суха погода. Температура повітря вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень 2-8 градусів тепла.
У східних областях вночі очікуються сильні дощі та мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Температура повітря вночі від 3 тепла до 2 градусів морозу, вдень 0-4 градуси тепла.
У південній частині опади малоймовірні, лише вдень в Криму невеликий дощ. Температура повітря вночі 0-4 тепла, вдень 3-9 градусів тепла.
У Києві 12 лютого припинення опадів, ослаблення вітру. Температура повітря вночі близько нуля, вдень очікується 2-4 градуси тепла.
Вітер в Україні південно-західний, 5-12, вночі на сході місцями пориви 15-20 м/с.