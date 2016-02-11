Завтра вітер в Україні нарешті стихне, вдень температура підвищиться до 8 градусів тепла

16:08, 11 лютого 2016
Суспільство
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Вітер південно-західний, 5-12, вночі на сході місцями пориви 15-20 м/с.

Буковель / Фото УНИАН

12 лютого атмосферний фронт залишить межі України, тому буде переважати суха погода, вітер стихне, лише вночі на сході очікуються сильні дощі та мокрий сніг, передає Opogode.ua.

Протягом дня температура повітря становитиме 2-8 градусів тепла, вночі очікується від 3 тепла до 3 морозу.

У західній частині очікується суха погода. Температура повітря вночі 0-4 тепла, вдень 2-7 градусів тепла.

У північних областях опадів не передбачається. Температура повітря вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень 2-7 градусів тепла.

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У центральній частині буде панувати суха погода. Температура повітря вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень 2-8 градусів тепла.

У східних областях вночі очікуються сильні дощі та мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Температура повітря вночі від 3 тепла до 2 градусів морозу, вдень 0-4 градуси тепла.

У південній частині опади малоймовірні, лише вдень в Криму невеликий дощ. Температура повітря вночі 0-4 тепла, вдень 3-9 градусів тепла.

У Києві 12 лютого припинення опадів, ослаблення вітру. Температура повітря вночі близько нуля, вдень очікується 2-4 градуси тепла.

Вітер в Україні південно-західний, 5-12, вночі на сході місцями пориви 15-20 м/с.

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