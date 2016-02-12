Журналісти з'ясували, як "Рошен" отримав землю для нової фабрики під Києвом поза конкурсом

На околицях Борисполя під Києвом для будівництва нової фабрики та млину ТОВ "Бісквітний комплекс "Рошен" необхідно близько 20 гектарів, і цю територію корпорація отримала на не зовсім прозорих умовах. Про це йдеться в розслідуванні проекту "Схеми".

Читайте такожПідозрюваного у держзраді екс-заступника командуючого ВМС України викликають на допит до військової прокуратури

Після того, як підрозділ "Рошен" – "Бісквітний комплекс "Рошен" – 6 липня 2015 року звернувся до Бориспільської міськради аукціон не проводився. Восьмого вересня міська влада надала кілька ділянок в оренду комунальному підприємству "Виробниче управління комунального господарства", скориставшись нормою, що для надання ділянок комунальникам аукціон не потрібний.

Згодом журналісти програми отримали документ, який підтвердив, що саме так і сталося. Між комунальним підприємством і ТОВ "Бісквітний комплекс "Рошен" було підписано договір суборенди ділянки площею 7,5 гектара. Таким чином, 7,5 гектара з необхідних 20 корпорація "Рошен" уже отримала на позаконкурсних умовах.

Директор "Бісквітного комплексу" Костянтин Півень говорить про те, що ця схема цілком законна: "Один із запропонованих варіантів був місто Бориспіль і за такою схемою. Тому що вона не є протизаконною, це раз. Це абсолютно законна схема. По-друге, вона була підтримана депутатами міста Бориспіль".

Читайте також"Людина, яка вирішує проблеми": ЗМІ розповіли, з яких "особистих" питань в держорганах зверталися до Кононенка

За словами юриста Богдана Боровика, якого цитує видання, "вони можуть стверджувати, що формально вони дотрималися якихось вимог. Але це не зовсім правда. Бо насправді ми розуміємо, що вони уклали формально дві угоди – оренду, а потім суборенду, але вони насправді хотіли укласти з самого початку оренду".

Крім того, юрист пояснив, що підрозділ "Рошену" після будівництва бісквітного комплексу матиме перевагу, якщо вирішить взагалі отримати цю землю у власність.

Щодо обіцянок, які директор "Бісквітного комплексу "Рошен" давав, домовляючись про угоду, виконані були не всі.

До прикладу, фірма справді була перереєстрована у Борисполі, аби податки залишалися там, а не в Києві.

Проте, відзначає видання, 2015 році Костянтин Півень обіцяв, що працювати на фабриці будуть мешканці Борисполя. А вже 25 січня 2016 року він заявив про конкурсний відбір на посади з-поміж претендентів із різних міст.

Окрім того, у вересні йшлося про 130 мільйонів пайового внеску компанії в бюджет міста. "Ми готові інвестувати в інфраструктуру стільки грошей, скільки буде потрібно, в розумних межах", – говорив директор "Бісквітного комплексу "Рошен" Костянтин Півень. Тепер же йдеться всього про 30 мільйонів.