У Чернігові міський голова у рамках декомунізації перейменував 59 вулиць і провулків

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю міської ради, відповідне розпорядження 12 лютого підписав Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко.

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Згідно з документом, відтепер у Чернігові з'явилися вулиці Олегове поле, Всіхсвятська, Козацька, Масанівська, Льотна, Холодний Яр тощо.

Також увічнено пам'ять про відомих діячів козацької доби Мартина Небабу, Івана Богуна, гетьмана Івана Мазепу. Названі вулиці і на честь громадських та політичних, культурних діячів Чернігова ХІХ ст. - Василя Хизнякова, Аркадія Верзілова, Федіра Уманця, Івана Рашевського та інших. Вшановано пам'ять і про відомих чернігівців минулого століття - Григорія Сурабка, Любомира Боднарука, В'ячеслава Радченка та інших, героїв Небесної сотні Андрія Мовчана та Василя Прохорського.

У розпорядження рекомендовано управлінню житлово-комунального господарства міської ради провести відповідні роботи, пов’язані з перейменуванням вказаних вулиць та провулків міста.

У рамках декомунізації перейменуванню у Чернігові підлягають ще 20 вулиць. Пропозиції щодо їх нових назв мають надати комісії з топоніміки, збереження та розвитку культурно-історичного середовища при Чернігівській міській раді.