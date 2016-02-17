На Прикарпатті затримали на хабарі заступника керівника місцевої прокуратури
19:11, 17 лютого 2016Суспільство
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Співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою викрили на хабарництві одного із заступників керівника Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області.
СБУ затримала на хабарі заступника керівника Надвірнянської місцевої прокуратури / sbu.gov.ua
Старший радник юстиції вимагав від місцевого мешканця 2 тисячі доларів за неподання апеляційної скарги на винесене стосовно нього «м’яке» рішення суду.
Правоохоронці спочатку «взяли» зі всією сумою хабара посередницю – колишнього співробітника прокуратури. Заступника начальника співробітники спецслужби затримали у службовому кабінеті.
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Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для документування інших фактів отримання хабарів старшим радником юстиції.
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Затримали і спільницю прокурора / sbu.gov.ua
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