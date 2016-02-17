На Прикарпатті затримали на хабарі заступника керівника місцевої прокуратури

Співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою викрили на хабарництві одного із заступників керівника Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області.

Старший радник юстиції вимагав від місцевого мешканця 2 тисячі доларів за неподання апеляційної скарги на винесене стосовно нього «м’яке» рішення суду. Правоохоронці спочатку «взяли» зі всією сумою хабара посередницю – колишнього співробітника прокуратури. Заступника начальника співробітники спецслужби затримали у службовому кабінеті. Читайте такожУ Дніпропетровську СБУ затримала на хабарі начальника відділу ДСНС Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для документування інших фактів отримання хабарів старшим радником юстиції. Читайте такожУ Львові при одержанні хабара затримали двох співробітників карного розшуку

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