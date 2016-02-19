Порошенко підписав закон про посилення соцзахисту членів сімей загиблих героїв АТО і Небесної Сотні

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, закон був прийнятий Верховною Радою 2 лютого.

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Закон спрямований на соціальну підтримку членів сімей осіб, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичної операції, забезпеченні її проведення, в тому числі волонтерів та добровольців, та під час участі у Революції Гідності.

Законом надається право відповідним категоріям осіб на пільги, зокрема щодо безоплатного одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів, 50-відсоткова знижка на оплату за користуванням житлом (квартирну плату) в межах передбачених законодавством норм, незалежно від сукупного доходу сім’ї.