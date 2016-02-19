Порошенко підписав закон про посилення соцзахисту членів сімей загиблих героїв АТО і Небесної Сотні
Президент підписав закон "Про внесення змін до статті 15 закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо посилення соціального захисту членів сімей загиблих героїв АТО та Революції Гідності.
Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, закон був прийнятий Верховною Радою 2 лютого.
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Закон спрямований на соціальну підтримку членів сімей осіб, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичної операції, забезпеченні її проведення, в тому числі волонтерів та добровольців, та під час участі у Революції Гідності.
Законом надається право відповідним категоріям осіб на пільги, зокрема щодо безоплатного одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів, 50-відсоткова знижка на оплату за користуванням житлом (квартирну плату) в межах передбачених законодавством норм, незалежно від сукупного доходу сім’ї.