МЗС вручив російському консулові ноту протесту з вимогою припинити судовий фарс і тортури над українцями в РФ

Як повідомили УНІАН в Департаменті політики і комунікацій МЗС України, російській стороні було висловлено глибоке занепокоєння у зв’язку з продовженням судового фарсу у справі української льотчиці Надії Савченко, а також застосуванням тортур до незаконно засудженого громадянина України Геннадія Афанасьєва і безпідставного посилення режиму утримання, що спричинило суттєве погіршення його здоров’я.

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Російській стороні висловлено протест щодо неприпустимості порушення права консульських посадових осіб України на доступ до незаконно утримуваних громадян України, як це передбачено статтею 13 Консульської конвенції між Україною та Російською Федерацією, що унеможливило протягом тривалого часу відвідання у місцях позбавлення волі українців Миколи Карпюка, Станіслава Клиха, Афанасьєва, Юрія Солошенка та Олександра Костенка.

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«Перешкоджання російською стороною здійсненню консульськими посадовими особами України контактів з незаконно утримуваними громадянами України розцінюємо як свідоме приховування органами влади Російської Федерації фактів грубих порушень їхніх прав», - наголосили в МЗС.

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Міністерство закордонних справ України заявило вимогу перед російською стороною невідкладно вжити вичерпних заходів з метою відновлення порушених прав незаконно утримуваних та засуджених на території Російської Федерації громадян України і їх негайного звільнення.