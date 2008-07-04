Експерти назвали найрезонанснішу подію червня (топ-10)

Експерти називають найрезонанснішою подією червня заяву Росії про намір з 2009 року вдвічі збільшити вартість газу для України.

Про це йдеться в переданому УНІАН рейтингу резонансних подій України, підготовленому Комунікаційною групою PRT спільно з ІЦ «Елвісті» і компанією «Моніторинг ЗМІ України».

Більш як 100 незалежних провідних експертів з різних сфер діяльності на перше місце поставили економічну подію, попри активність і значущість таких політичних подій, як дискусії про розпад коаліції і блокування фракцією БЮТ роботи Верховної Ради, відзначають в PRT.

Зокрема, перша десятка подій червня в номінації «Економіка», окрім вищезазначеного, має такий вигляд: на другому місці – скандал навколо закриття шахти імені Засядька. Далі ідуть: обмеження Національним банком споживчого кредиту, зниження митного збору на ввезення до України автомобілів, збільшення вартості залізничних квитків з 01 червня 2008 г, збільшення не декларованої суми ввезення і вивезення з України валюти до 10 тис. євро, ініціювання Міністерством фінансів України відміни 10 податків і зменшення нарахувань до фонду заробітної плати, перехід українських авіакомпаній на міжнародну систему електронних квитків, дозвіл НКРС встановлювати тарифи Укртелекому на міжміський і міжнародний зв`язок, збільшення урядом статутного фонду Укрексімбанку на 100 млн. грн.

У номінації рейтингу «Політика» серед 10 найбільш резонансні події червня на першому місці стоїть розпад коаліції і вихід з неї Ігоря РИБАКОВА і Юрія БУТА.

На другому місці - блокування фракцією БЮТ роботи Верховної Ради. Далі йдуть: рішення про виведення Чорноморського флоту Росії з території Криму 29 травня 2017 року; звільнення заступника голови Київської міської адміністрації Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ; агітація главою Секретаріату Президента Віктором БАЛОГОЮ за «Єдиний Центр».

Далі в номінації «Політика» йдуть міжнародні події (з 6-го по 10-е місце): перша робоча зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА і Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА; заява Німеччини і Польщі про спільне проведення Євро–2012 в разі визнання України не готовою до проекту; візит генерального секретаря НАТО до України; участь Юлії ТИМОШЕНКО в саміті в Брюсселі; підписання в Лісабоні Дорожньої карти українсько-португальських відносин на 2008-2012 роки.