У Кіровограді через аварію на тепломережі без опалення залишилася частина житлових будинків, лікарень, шкіл і дитсадків

Як повідомили УНІАН у прес-службі державного підприємства «Кіровоградтепло», сьогодні о 8.15 призупинена робота Південно-західної котельні ДП «Кіровоградтепло» через прорив тепломережі. Аварійно-ремонтні бригади підприємства із залученням спеціалізованої техніки працюють над ліквідацією аварійної ситуації, що виникла через порив теплової мережі діаметром 600 мм по просп. Промисловому, 8.

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Підприємство планує ліквідувати аварію та відновити теплопостачання житлових будинків і споруд до кінця дня 29 лютого.