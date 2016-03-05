"Тривала відпустка": Генпрокурора Шокіна, який подав у відставку, побачили в аеропорту

Журналіст Богдан Кутєпов опублікував фото з Шокіним на своїй сторінці в Twitter.

Раніше Кутєпов зазначав, що він чекає рейс на Прагу, який "Міжнародні авіалінії України" затримали як мінімум на 5,5 годин.

Як повідомляє "Українська правда", прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко не зміг надати подробиць про вояж генпрокурора.

Він підкреслив, що Шокін перебуває у відпустці. "Не на лікарняному, не за власний рахунок, а в оплачуваній відпустці. Тому ми не виключаємо, що його можуть побачити де завгодно", - сказав Куценко.

Але він підкреслив, що Шокін прийняв пропозицію президента Петра Порошенка і подав заяву про відставку.

Куценко відзначив, що голосування у Верховній Раді з цього приводу ще не призначено.