"Тривала відпустка": Генпрокурора Шокіна, який подав у відставку, побачили в аеропорту
Генпрокурора Віктора Шокіна, який пішов у відпустку після подачі заяви про звільнення, помітили в аеропорту "Бориспіль".
Журналіст Богдан Кутєпов опублікував фото з Шокіним на своїй сторінці в Twitter.
Раніше Кутєпов зазначав, що він чекає рейс на Прагу, який "Міжнародні авіалінії України" затримали як мінімум на 5,5 годин.
Як повідомляє "Українська правда", прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко не зміг надати подробиць про вояж генпрокурора.
Він підкреслив, що Шокін перебуває у відпустці. "Не на лікарняному, не за власний рахунок, а в оплачуваній відпустці. Тому ми не виключаємо, що його можуть побачити де завгодно", - сказав Куценко.
Але він підкреслив, що Шокін прийняв пропозицію президента Петра Порошенка і подав заяву про відставку.
Куценко відзначив, що голосування у Верховній Раді з цього приводу ще не призначено.
Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Порошенко запропонував Шокіну подати у відставку.
Пізніше народний депутат від «Блоку Петра Порошенко» Мустафа Найєм заявив, що Шокін подав у відставку з посади генпрокурора.
У той же час в Управлінні у зв'язках з громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури підкреслили, що не мають якої-небудь офіційної інформації про написання Шокіним рапорта про відставку.