Держкомстат порахував інфляцію за червень

Інфляція в Україні в червні склала 0,8%, а з початку цього року 15,5% - про це повідомив Держкомстат.

Продукти харчування подорожчали минулого місяця лише на 0,6%. Найсильніше в червні зросли в ціні: хліб і хлібопродукти - на 3,1%; м`ясо і м`ясопродукти - на 1,4%; риба і рибопродукти - на 2,2%; картопля - на 26,2%; тваринні жири - на 4,1%; кондитерські вироби з цукру - на 1,9%; безалкогольні напої - на 1,6%.

В той же час, в червні багато продуктів харчування подешевшали: молоко - на 2,0%; сир - на 1,2%; яйця - на 14,1%: масло - на 0,6%; соняшникова олія - на 0,8%; фрукти - на 2,3%; овочі - на 0,8%; цукор - на 1,9%.

З непродовольчих товарів і послуг найбільше подорожчання минулого місяця зафіксоване органами статистики по: квартплаті (на 4,4%): утриманню і ремонту житла (1,7%); забезпеченню водою (10,7%); каналізації (13,4%); амбулаторних послугах (1,5%); автомобільних пальному і мастилах (4,0%); залізничному пасажирському транспорту (4,4%); автомобільному пасажирському транспорту (2,2%); поштових послугах (11,4%); послугах культури і відпочинку (1,1%); дошкільній і початковій освіті (2,7%); ресторанах і готелях (2,0%).

Незмінними залишилися в червні в порівнянні з травнем ціни на одяг, взуття, електроенергію, природний газ, побутову техніку, телефонні і телефаксні послуги, а також вищу освіту. А ось подешевшали за минулий місяць: транспортні засоби - на 0,1%; аудіотехніка, фотоаппаратура і устаткування для обробки інформації - на 0,7%; середня освіта - на 0,1%.

Таким чином, в Україні третій місяць підряд спостерігається істотне зниження інфляції (у березні було 3,8%, в квітні - 3,1%, в травні - 1,3%). А по відношенню до червня 2007 року, коли споживчі ціни виросли на 2,2%, показник інфляції зменшився в 2,7 раза. Нагадаємо, Юлія Тимошенко напередодні заявила, що червневий показник інфляції в Україні буде в 2,5 раза менше аналогічного показника минулого року.Хоча раніше, за даними за першу і другу декаду минулого місяця, прем`єр-міністр висловлювала припущення про можливість в червні навіть дефляції.

Вже другий місяць поспіль величина інфляції в Україні виявляяється нижчою, ніж у сусідній Росії. Там, за даними Росстату, споживчі ціни в червні підвищилися на 1,0% (за півріччя - 8,7%), а в травні - на 1,4%.

Нарешті, що важливо, такий відносно низький показник червневої інфляції в Україні зумовив початок процесу зниження річної інфляції, чого не було в країні впродовж останніх 15 місяців. Востаннє інфляція в річному вимірюванні зменшувалася в лютому 2007 року (вона складала тоді 9,5%), потім цей показник ріс з місяця в місяць, досягнувши в травні 2008 року величини 31,1%.

Тепер очікується, що з кожним подальшим місяцем інфляція в Україні в річному вимірюванні продовжить зниження. А за весь 2008 рік, як це передбачено урядовим проектомзмін до держбюджету, показник інфляції опуститься до 15,9%.

Юрій Глухов для УНІАН