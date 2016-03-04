Полторак: Головна мета оборонної реформи - бути готовими до загроз та досягти сумісності з НАТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак під час установчої наради комітету реформ Міноборони та ЗСУ сьогодні у Києві.

Читайте такожУ Міноборони заявили, що перевіряють інформацію про нібито зв'язок родичів командувача ВМС України з ФСБ

«Головною метою оборонної реформи є набуття Міноборони та ЗСУ спроможності щодо ефективного реагування на загрози у воєнній сфері та максимальній сумісності зі збройними силами Альянсу шляхом досягнення євроатлантичних стандартів», - зазначив він

При цьому, за словами міністра, стратегічними цілями оборонної реформи є впровадження безпосереднього військового керівництва збройними силами на основі прийнятих в НАТО принципів та стандартів, впровадження ефективного оборонного планування та управління оборонним ресурсом, створення логістичної системи забезпечення, професіоналізація ЗСУ та створення необхідного військового резерву.

Він зазначив, що суть оборонної реформи полягає в «створенні системи керівництва збройними силами, побудованої на новому розподілі завдань, функцій, повноважень та звітності у відповідності з кращими арміями країн Європи та принципами НАТО».

Також за його словами, передбачається досягти функціональної сумісності між органами управління, впровадити автоматизовану систему управління військами, підвищити потенціалу у сфері стратегічних комунікацій та забезпечити заходи із захисту інформації та кібербезпеки.

Крім того, планується здійснити удосконалення системи оборонного планування та управління оборонним ресурсом за стандартами НАТО, розвинути систему військової розвідки, реформу системи медичного забезпечення, створення військової поліції.

Також він зазначив, що передбачається створення оновленої системи логістичного забезпечення відповідно стандартів НАТО.

Суть оборонної реформи, зазначив міністр, також полягає у професіоналізації Збройних сил та створенні необхідного військового резерву, переформатуванні військових комісаріатів у єдині центри обслуговування з новими структурами та завданнями.