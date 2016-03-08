Зв'язки із сектою та "геї знищують світ": ЗМІ розповіли про новопризначеного уповноваженого з питань сім'ї

Як повідомляє Національний ЛГБТ-портал України, Буковинський вважає, що "гей-культура приводить до знищення світу".

"Суспільству нав’язують антинорми, нас готують до їхнього прийняття. Очікується, що суспільство змінить свій погляд на ці питання. Зараз на даному етапі ми дискутуємо про права геїв і лесбіянок. Але потрібно говорити і про інші персонажі гендерного спектру – педофілів, некрофілів, зоофілів і т.д. Це все ланки одного ланцюга", - заявив він на прес-конференції.

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За даними ряду ЗМІ, Буковинський раніше був близьким до небезпечної тоталітарної секти Іллі Догнала, яка сама себе називала Українська правовірна греко-католицька церква (УПГКЦ) і у 2013 році звернулась до президента РФ Володимира Путіна з проханням ввести війська в Україну, а також тривалий час намагалась розколоти УГКЦ.

За даними Zaxid.net, він возив сімейні пари до догналітів у село Підгірці, де у той час був осередок сектантів. Там з молоддю начебто проводили розмови, щоб переконати вступити до секти Догнала.

«Згодом певних людей відбирали і почали возити до догналітів. Спершу почали лунати зауваження про те, що це небезпечно. А згодом, коли про догналітів почали говорити як про проблему, його (Буковинського – УНІАН.) пов’язували з ними, бо він справді був з ними пов'язаний. І навіть після того, як догналітів засудили, він з ними співпрацював. А згодом виїхав до Києва, де працював в державних органах, вів громадську діяльність і займався реколекціями для подружніх пар. Однак його далі ідентифікували із рухом догналітів, якого він нібито не зрікся», - розповів директор РІСУ України Тарас Антошевський.

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Як відомо, посадовець має виконувати завдання з питань забезпечення комплексного і скоординованого підходу до формування ефективної державної сімейної політики.

До його обов'язків входить, зокрема, усувати порушення прав і законних інтересів членів сімей та запобігати їх повторному вчиненню.