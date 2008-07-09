Клуб аграрного бізнесу про Європу, Україну і молоко

Експерти вважають, що вихід української тваринницької, в т.ч. молочної, продукції на ринок ЄС потребує координації дій держави і виробників.

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) сподівається, що результати інспекції місії FVO в Україні, що завершилась 4 липня, стануть поштовхом до удосконалення системи якості та безпечності сільськогосподарської та харчової продукції в Україні, починаючи від законодавчого і нормативно-правового регулювання, і закінчуючи удосконаленням технологічних процесів в тваринництві і переробці.

"Удосконалення системи якості і безпечності продукції тваринництва – це процес, який потребує багатьох місяців координованої роботи контролюючих органів та виробників відповідної продукції”, - зазначив президент УКАБ Алекс ЛІССІТСА.

Проте в асоціації вважають, що проблематика виводу молочної продукції на ринок ЄС значною мірою наштовхується на сировинну базу молочної промисловості, адже важливо, щоб структура виробництва і доставки молока на підприємства гарантувала не лише його якість, але і безпечність. У зв’язку із цим необхідно забезпечити структурну перебудову сировинної бази. Для товарних господарств це може бути так звана державна допомога на структурну перебудову, яка надається через інвестиції, що передбачена пунктом 11 Додатку 2 Угоди про сільське господарство СОТ, і відноситься до програм "зеленої скриньки". Для особистих селянських господарств це може бути допомога в купівлі обладнання для утримання та доїння худоби, на індивідуальній або кооперативній основі.

За словами керівника групи експертів УКАБ Володимира ЛАПИ, "важливо, щоб необхідні зміни до законодавства щодо державної підтримки, були прийняті до затвердження державного бюджету на 2009 рік, що дозволить вивести галузь молочного тваринництва на принципово інший щабель розвитку. При цьому належна якість молока гарантуватиме вищий рівень закупівельних цін на нього, що ми вже зараз бачимо на прикладі багатьох товарних виробників".

Поки що Україна чекає на офіційні висновки візиту Місії інспекторів FVO, що надійдуть орієнтовно через 20 днів.

В той же час, за інформацією заступника голови Державного комітету ветеринарної медицини України Віталія БАШИНСЬКОГО, основними зауваженнями інспекторів FVO до української сторони можуть бути наступні:не розмежовані на законодавчому рівні повноваження центральних контролюючих органів (МОЗ і Держкомітету ветмедицини); деякі розбіжності в інструкціях з охорони здоров’я тварин (українські інструкції не гірші, іноді більш жорсткі, але вони відрізняються від європейських); застосування ручного доїння в господарствах, що виробляють молоко; українські виробники сирого молока майже не виробляють молока екстра-класу (за ДСТУ), а лише воно є прийнятним за європейськими вимогами до харчового споживання після переробки; не завжди досконалі складські приміщення на переробних підприємствах.

"Нагадаємо, висновки не можна вважати офіційними до виходу остаточного звіту, оскільки остаточне рішення залишається за Європейською комісією, а не інспекторами які здійснюють візит" – зазначив В.БАШИНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня інспектори продовольчо-ветеринарного бюро Генерального директорату Європейської Комісії з охорони здоров`я і захисту прав споживачів (FVO - Food and Veterinary Office) завершили аудит українських молочних підприємств, які бажають експортувати продукцію до ЄС.

Інспектори перевірили підприємства в Черкаській, Сумській і Чернігівській областях. Попередні результати перевірок будуть представлені за 20 днів, а повні – впродовж 2 місяців.

Фахівці FVO відвідали українські молокопереробні підприємства, молочнотоварні ферми, державні ветеринарні лабораторії, які контролюють безпеку сировини і виробленої продукції.

Інспектори FVO здійснювали аудит українських молочних підприємств, які бажають експортувати продукцію до ЄС, з 23 червня по 4 липня 2008 року.