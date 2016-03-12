У Львівській області госпіталізовано 12 постраждалих при зіткненні двох автобусів, серед них - 4 дітей

Про це УНІАН повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Як зазначається у повідомленні, у салоні автобуса Shaolin на момент зіткнення перебувало 30 пасажирів, в автобусі «БАЗ» - 15 осіб.

Читайте такожУ Львівській області зіткнулися два пасажирських автобуси: госпіталізовано понад 20 осібВнаслідок ДТП постраждала 21 особа, 12 госпіталізовано в нейрохірургічне та травматологічне відділення Червоноградської міської лікарні, з них - 4 дітей (наймолодшому з постраждалих 4 роки).

У потерпілих діагностовано травми різного ступеню важкості.

На місці ДТП працювали рятувальники, медики, працівники поліції загалом у складі 38 осіб та 13 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН, у Львівській області 11 березня сталося зіткнення двох пасажирських автобусів. За словами керівника прес-служби Головного управління Національної поліції у Львівській області Світлани Добровольської, о 17.00 у селі Бендюга Сокальського району сталося зіткнення двох пасажирських рейсових автобусів: Shaolin сполученням Червоноград-Яструбичі та «БАЗ» сполученням Червоноград-Радехів-Щуровичі.

За попередніми даними, 33-річний водій автобуса Shaolin порушив правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автобусом «БАЗ».