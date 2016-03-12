Стрілянина у Мукачевому: Поліція перехопила автомобіль з ймовірними учасниками розборок (фото)

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції.

"Близько 17:10 патрульні поліцейські Ужгорода, відпрацьовуючи орієнтування, помітили зелену "Шкоду", яка, можливо, причетна до стрільби в Мукачевому. Патрульні поїхали за машиною, яку зупинили на автомийці, неподалік від вулиці Собранецької. Спільно з працівниками ГУ НП затримали двох осіб, які, можливо, причетні до стрільби. З затриманими працюють слідчі", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в мікрорайоні «Пентагон», неподалік від школи №16, відбулися розборки зі стріляниною та вибухами. За попередньою інформацією, сталася перестрілка між групою молодих людей на авто і місцевим жителем. Перші були зі зброєю, другий – з вибухівкою. Другий з кульовим пораненням госпіталізований до лікарні. Молоді люди втекли з місця злочину на авто.

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Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Замах на вбивство). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років.