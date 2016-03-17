У Запоріжжі під гімн України знесли один з найбільших пам'ятників Леніну, демонтаж тривав більше доби (фоторепортаж)

У Запоріжжі демонтували один з найбільших пам'ятників Леніну на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, роботи зі зрізання восьмиметрової бронзової скульптури з постаменту, що тривали більше доби, завершилися. Скульптуру за допомогою кранів обережно підняли на тросах і опустили на довгомір під Гімн України, який виконували присутні на площі сотні запорожців.

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Як повідомляв УНІАН, підготовка до демонтажу 20-метрового пам'ятника Леніну на площі перед греблею ДніпроГЕСу у Дніпровському (раніше - Ленінському) районі міста Запоріжжя розпочалася 15 березня. Роботи зі «зрізання» скульптури з постаменту розпочалися вранці 16 березня і тривали без перерви близько півтори доби.

Довідка УНІАН. Пам'ятник Леніну у Запоріжжі знаходиться поруч з в'їздом на ДніпроГЕС. Скульптура виконана з бронзи, постамент - з рожевого граніту. Загальна висота пам'ятника - 19,8 м. У нижній частині гранітного постаменту розміщено бронзові фігури сталевара, будівельника, колгоспниці і вченого, покликані «уособлювати єдність народу у втіленні великих ленінських ідей». Згідно з оцінкою 2014 року, балансова вартість пам'ятника становила понад 7 млн грн.