В Україні демонтовано понад 800 пам'ятників Леніну

Про це заявив керівник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович в інтерв'ю "5 каналу", передає Українська правда.

"До сьогоднішнього дня більше 800 пам'ятників Леніну в Україні демонтовано", - зазначив він.

При цьому В'ятрович відкинув звинувачення в тому, що під приводом декомунізації знищуються об'єкти, які мають художню цінність.

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Він зазначив, що стихійна декомунізація в Україні, яка розпочалася ще до прийняття відповідного закону, що не припинена.

"Закон про декомунізацію дав можливість те, що має якусь художню цінність, демонтувати і зберігати в музеях, в іншому випадку це буде стихійною декоммунінізацією, яка в Україні досі триває", - підкреслив В'ятрович.

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"Ми можемо показувати радянське минуле в спеціальних музеях, парках, але ми не можемо робити так, щоб це радянське минуле жило серед нас, тому що воно деформує нас", - додав він.