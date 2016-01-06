В Україні демонтовано понад 800 пам'ятників Леніну
В Україні було демонтовано понад 800 пам'ятників Володимиру Леніну.
Про це заявив керівник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович в інтерв'ю "5 каналу", передає Українська правда.
"До сьогоднішнього дня більше 800 пам'ятників Леніну в Україні демонтовано", - зазначив він.
При цьому В'ятрович відкинув звинувачення в тому, що під приводом декомунізації знищуються об'єкти, які мають художню цінність.
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Він зазначив, що стихійна декомунізація в Україні, яка розпочалася ще до прийняття відповідного закону, що не припинена.
"Закон про декомунізацію дав можливість те, що має якусь художню цінність, демонтувати і зберігати в музеях, в іншому випадку це буде стихійною декоммунінізацією, яка в Україні досі триває", - підкреслив В'ятрович.
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"Ми можемо показувати радянське минуле в спеціальних музеях, парках, але ми не можемо робити так, щоб це радянське минуле жило серед нас, тому що воно деформує нас", - додав він.