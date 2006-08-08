Готовність ЖКГ до опалювального сезону складає всього 40-45%

Новопризначений віце-прем’єр-міністр України, міністр будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України Володимир РИБАК відзначає низький рівень підготовки житлово-комунального господарства до опалювального сезону.

Про це він заявив сьогодні на своїй першій прес-конференції після селекторної наради з питань підготовки ЖКГ до опалювального сезону.

Як передає кореспондент УНІАН, він відзначив, що ситуація сьогодні дуже непроста, адже до початку опалювального сезону залишилося півтора місяці, а готовність регіонів складає всього 40-45%. «Це дуже і дуже мало… Так не можна готувати господарства. З березня пройшло стільки часу, а ще й половини не зроблено». Він наголосив, що коли температура на вулиці опуститься нижче 8 градусів тепла, усі оселі, дитячі садки та лікарні повинні отримати тепло. «Алчевська, Олександрії не може повторитися. І ми не допустимо цього», - зауважив він.

В той же час відповідаючи на запитання журналістів, чи можливо повторення великих аварій у житлово-комунальному господарстві під час зими як минулого року, він відзначив: «виключати нічого не можна. Але якщо станеться так як було в Алчевську, можна ускладнити, а можна ліквідувати (проблему – УНІАН)».

Довідка УНІАН. 4 серпня Верховна Рада України затвердила новий склад уряду. Зокрема, віце-прем`єр-міністром - міністром будівництва архітектури і житлово-комунального господарства України призначений В.РИБАК. Народний депутат України обраний до парламенту нинішнього скликання за списками Партія регіонів. Порядковий номер у списку – 13. В.РИБАК також є заступником голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді, Головою Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.

Народився 3 жовтня 1946 року у м. Донецьку.

Освіта вища, у 1973 р. закінчив Донецький державний університет, економічний факультет, за фахом - економіст.