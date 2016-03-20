Пайетт засудив зрив "Фестивалю рівності" у Львові

Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт засудив зрив «Фестивалю рівності» у Львові.

Про це він написав у себе в Twitter.

"Погана новина, що Фестиваль рівності у Львові не зміг відбутися через насильницькі протести", - заявив Пайєтт.

При цьому він відзначив, що прояви нетерпимості у Львові суперечать європейському майбутньому України, заради якого українці багато пожертвували.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня Львівська міська рада заявила, що вважає недоцільним проведення в місті пішого ЛГБТ-квесту, який на 19 березня анонсували організатори «Фестивалю рівності".

Львівський окружний адмінсуд заборонив проведення ЛГБТ-квесту на площі перед Оперним театром.

Представники співтовариства вирішили провести свою конференцію у готелі «Дністер». Пізніше біля цього готелю зібралися чоловіки у балаклавах, потім через повідомлення про мінування готелю учасників акції було евакуйовано на автобусах правоохоронців. При виїзді від готелю невідомі в балаклавах закидали камінням і петардами автобуси, в яких перебували учасники і організатори фестивалю. Ніхто з них не постраждав.

За даними правоохоронців, поліція не затримувала людей, які кидали каміння в автобуси, обмежившись профілактичними бесідами.