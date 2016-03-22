УНІАН-Підтримка: Церква, у якій знімали "Вія", потребує завершення реставрації, а поки - руйнується від дощів та снігу

Про це розповів Настоятель Георгіївської церкви отець Володимир у коментарі УНІАН після звернення до проекту «УНІАН-Підтримка» Костянтина Дереца з пропозицією підтримати ідею завершення повноцінного відновлення храму. Це звернення отримало одну з найбільших підтримку читачів агентства.

У коментарі УНІАН о.Володимир повідомив, що роботи з реставрації, які проводили спеціалісти «Укррестарації», були припинені у 2009 році.

Настоятель храму підтвердив інформацію Дереца, що після реставрації церква була зібрана неправильно, без дотримання пропорцій, були використані дешеві матеріали.

«У церкві малюнки на брусах. Під час реставрації їх розібрали, доповнили новими деталями і зібрали назад. Але зібрали неправильно, малюнки не співпадали. Була проблема, що до реставрації їх майже не було видно, але це в принципі можна було спробувати відреставрувати, а тепер навряд чи вдасться… Склали не по порядку – рука в одному місці, око – в іншому…», - розповів священнослужитель.

За його словами, після проведених робіт змінився внутрішній простір церкви. «Не знаю, де архітектори знайшли зразок, по якому відновлювали храм. Наприклад, притвор (знаходиться між центральною частиною храму і входом) був у довжину приблизно 20 метрів, судячи з фотографій. Зараз займає 3-3,5 метри. Тобто не було збережено пропорції храму. Дзвіниця, яка була, стала куполом. Тобто так само не була збережена, не була відтворена», - зазначив о.Володимир.

На його переконання, спеціалісти навіть не намагалися відтворити церкву в тому вигляді, в якому вона була побудована спочатку.

«Храм раніше був прямий (його центральна частина), а зробили бочковидним, центральна частина є випуклою по центру», - також наголосив він.

Крім того, за словами настоятеля, при реставрації були використані дешеві матеріали, які за 20-30 років треба міняти, бо інакше храм не вистоїть.

«Бруси оббивалися рейками ззовні. По плану вони були дубовими, але їх замінили на соснові. Те, що вони почорніли, почали гнити – навіть це не настільки велика проблема, наскільки те, що обшивка, на яку кріпились рейки, робилася вкрай погано. В деяких місцях вона просто повигиналася і під час дощів храм протікає. Бо ще й неправильно зібрана церква», - зазначив о.Володимир.

Він додав, що не було зроблено електрику, не дороблено ями під цистерни для води на випадок пожежі та відповідні труби не прокладено.

«Роботи в храмі завершили наполовину. І з 2009 року нам тільки обіцяють, що продовжать реставрувати. Але ніхто, мабуть, не збирається цього робить. Храм був відреставрований невідомо по якому типу, збережено мало що від того, що було. І відреставрували погано, тільки гроші використали. Треба тепер чимала сума, щоб все це відновити», - сказав він.

Настоятель повідомив, що були направлені звернення в «Чернігівреставрацію», в Міністерство культури щодо стану храму та необхідності продовження робіт з реставрації, але у відповідях отримали лише прохання зачекати, мовляв, питання потребує опрацювання.

«Якби зараз звернули на це увагу, замінили деякі деталі на зовнішній частині храму і покрили її захисними шарами, щоб вода не проникала, то храм буде стояти довго, навіть враховуючи породи дерев, які використані. Але оскільки це не робиться – то все руйнується. Ми намагаємось своїми силами підтримувати. Але громада невелика, а кошти, які необхідно затратити, в рази більші, ніж ми можемо назбирати», - прокоментував о.Володимир.

Зі свого боку УНІАН звертається до «Укрреставрації» та Міністерства культури з питаннями - чи знайомі в цих інстанціях з проблемою церкви, та чи плануються заходи для збереження храму, який є цінною історико-архітектурною пам'яткою?

Зі зверенням Дереца можна ознайомитись за посиланням.