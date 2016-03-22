Сенцова утримують у СІЗО в Якутську – сестра
Незаконно засудженого в Росії до 20 років позбавлення волі українського режисера Олега Сенцова утримують в одному із СІЗО в російському місті Якутськ.
Про це сестра Сенцова Наталія Каплан (Кочнєва) повідомила виданню Крим.Реалії, зазначивши, що інформацію про місцезнаходження режисера їй передано співробітниками ізолятора.
«Спочатку було сарафанне радіо, пішла інформація, що Олег у Якутську, ми почали з правозахисниками обдзвонювати СІЗО і в одному з них – це СІЗО №1 – підтвердили, що він там. Він поїде далі, це однозначно, оскільки він їде в колонію. Колоній суворого режиму в Якутії дві. В яку він поїде точно не відомо. Одна з них для першоразників, одна для рецидивістів», – повідомила Каплан.
Раніше російські правозахисники повідомляли про те, що місцезнаходження Сенцова після його перебування в СІЗО Челябінська невідоме.
Читайте такожЗМІ оприлюднили інтерв'ю з політв'язнем Олександром Кольченком (відео)
Офіційної інформації про кінцеву точку етапування Сенцова немає. Як повідомив напередодні Крим.Реалії адвокат Сенцова Дмитро Дінзе, такі дані, згідно з правилами, засекречені спецслужбами.
Режисер Сенцов разом з кримським активістом Олександром Кольченком в серпні 2015 року були засуджені Північно-Кавказьким окружним військовим судом Росії до 20 і 10 років позбавлення волі відповідно за сфабрикованим обвинуваченням у тероризмі. Обох українців визнано правозахисним рухом «Меморіал» політв'язнями.