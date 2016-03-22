Сенцова утримують у СІЗО в Якутську – сестра

Про це сестра Сенцова Наталія Каплан (Кочнєва) повідомила виданню Крим.Реалії, зазначивши, що інформацію про місцезнаходження режисера їй передано співробітниками ізолятора.

«Спочатку було сарафанне радіо, пішла інформація, що Олег у Якутську, ми почали з правозахисниками обдзвонювати СІЗО і в одному з них – це СІЗО №1 – підтвердили, що він там. Він поїде далі, це однозначно, оскільки він їде в колонію. Колоній суворого режиму в Якутії дві. В яку він поїде точно не відомо. Одна з них для першоразників, одна для рецидивістів», – повідомила Каплан.

Раніше російські правозахисники повідомляли про те, що місцезнаходження Сенцова після його перебування в СІЗО Челябінська невідоме.

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Офіційної інформації про кінцеву точку етапування Сенцова немає. Як повідомив напередодні Крим.Реалії адвокат Сенцова Дмитро Дінзе, такі дані, згідно з правилами, засекречені спецслужбами.

Режисер Сенцов разом з кримським активістом Олександром Кольченком в серпні 2015 року були засуджені Північно-Кавказьким окружним військовим судом Росії до 20 і 10 років позбавлення волі відповідно за сфабрикованим обвинуваченням у тероризмі. Обох українців визнано правозахисним рухом «Меморіал» політв'язнями.