У Києві власник "незаконного об'єкта" обстріляв двох комунальників, що демонтували його - КМДА

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook директор департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Київської міської державної адміністрації Дмитро Білоцерківець.

"Сьогодні під час демонтажу незаконних об'єктів Голосіївською районною адміністрацією, власник відкрив вогонь з вогнепальної зброї та поранив двох демонтажників. Ось з такими проблемами доводиться періодично стикатися", - написав він.

Читайте такожКиїврада вирішила заборонити продаж пива та алкогольних напоїв у кіосках

У коментарях до запису Білоцерківець уточнив, що йдеться про травматичну зброю.

У свою чергу начальник управління патрульної поліції Києва Юрій Зозуля повідомив у коментарях, що стрілок затриманий. Білоцерківець в свою чергу подякував поліції за оперативне втручання.