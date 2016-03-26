На Прикарпатті у районній лікарні прогримів вибух (фото)

На Прикарпатті в приміщенні районної лікарні пролунав вибух. Як повідомили УНІАН у Державній службі з надзвичайних ситуацій, про інцидент рятувальникам повідомили 26 березня, близько четвертої години ночі.

Повідомлення надійшло від чергового Тлумацького відділення поліції.

Повідомлялося, що на вулиці Винниченка, в фойє поліклініки Тлумацької центральної районної лікарні, ймовірно, стався вибух невідомого предмету.

На місце події виїжджали рятувальники, працівники поліції, управління з експлуатації газового господарства, РЕМ. Ознак та проявів горіння не виявлено, потерпілих немає. Пошкоджені вхідні двері в поліклініку та у фойє, вікна фойє та два банкомати.