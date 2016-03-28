Порошенко анонсував запуск роботи патрульної поліції в Краматорську 14 травня

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив сьогодні під час виступу в Краматорську.

"Ми домовилися, що 14 травня ми робимо відкриття поліції тут, у Краматорську", - заявив Порошенко.

При цьому він додав, що зараз майбутні поліцейські з Краматорська і Слов'янська проходять навчання в Харкові, "щоб на вулицях Краматорська і Слов'янська боротися зі злочинністю, захищати порядок, мир та спокій".

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Як повідомляв УНІАН, у неділю, 27 березня, у Чернівцях принесли присягу 342 патрульних поліцейських. Чернівці стали 20-м містом України, в якому почала працювати поліція.