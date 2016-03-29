В РФ провели опитування щодо видачі Савченко Україні: більшість вважає, що Путін не повинен втручатися у справу
Громадяни РФ виступили проти видачі Україні Савченко, яку засудили до 22 років позбавлення волі за нібито вбивство російських журналістів на Донбасі.
Про це свідчать дані опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД).
Так, кожен другий росіянин (47%) вважає, що російський президент не повинен втручатися в долю обвинуваченої після винесення вироку, тобто Савченко повинна відбувати покарання.
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З тим, що її можна обміняти на російських громадян, які перебувають в ув'язненні в Україні, погоджуються 28%.
Лише 2% вважають, що президент РФ Володимир Путін повинен помилувати її.
Опитування ВЦВГД проведено 19-20 березня 2016 р. Опитано 1600 осіб у 130 населених пунктах в 46 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,5%.
Нагадаємо, раніше в МЗС РФ заявили, що Росія не може звільнити незаконно засуджену в РФ українську льотчицю Надію Савченко за Мінськими домовленостями, оскільки не є суб'єктом угод і може лише чинити тиск на сторони конфлікту.