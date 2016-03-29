В РФ провели опитування щодо видачі Савченко Україні: більшість вважає, що Путін не повинен втручатися у справу

Про це свідчать дані опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД).

Так, кожен другий росіянин (47%) вважає, що російський президент не повинен втручатися в долю обвинуваченої після винесення вироку, тобто Савченко повинна відбувати покарання.

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З тим, що її можна обміняти на російських громадян, які перебувають в ув'язненні в Україні, погоджуються 28%.

Лише 2% вважають, що президент РФ Володимир Путін повинен помилувати її.

Опитування ВЦВГД проведено 19-20 березня 2016 р. Опитано 1600 осіб у 130 населених пунктах в 46 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,5%.

Нагадаємо, раніше в МЗС РФ заявили, що Росія не може звільнити незаконно засуджену в РФ українську льотчицю Надію Савченко за Мінськими домовленостями, оскільки не є суб'єктом угод і може лише чинити тиск на сторони конфлікту.