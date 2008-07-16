Бойко присвятив прес-конференцію корупційним схемам уряду

00:03, 16 липня 2008
Суспільство
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Запасів газу буде недостатньо

Народний депутат від Партії регіонів Юрій БОЙКО заявляє, що уряд не накопичує достатніх запасів газу.

Про це Ю.БОЙКО сказав на прес-конференції «Корупційні схеми уряду Тимошенко: ТЕК» в УНІАН.

За його словами, загальний дефіцит газу в балансі НАК «Нафтогаз України» становить 3,5 млрд. кубометрів.

«Це вже зараз не дає впевненості у тому, що до початку опалювального сезону 2008-2009 рр. країна буде готова забезпечити внутрішні потреби в блакитному паливі, а також забезпечити безперебійний транзит природного газу до країн Європи», - заявив Ю.БОЙКО.

Так, за його інформацією, станом на 7 липня фізичний обсяг газу в підземних сховищах становить 20,6 млрд. кубометрів газу, тоді як, згідно з документами, в сховищах накопичено 23,5 млрд. кубометрів газу. З них близько 11 млрд. кубометрів належить компанії «РосУкрЕнерго», 7,5 млрд. – «УкрГаз-Енерго», 5 млрд. кубометрів – «Укрнафті».

При цьому Ю.БОЙКО відзначив, що європейські споживачі газу ВАТ «Газпром» зараз максимально задіюють транзитні потужності України для отримання максимального обсягу газу і створення його запасів на своїй території.

«Українська ГТС працює сьогодні на максимумі - 350 млн. кубометрів на добу, тоді як традиційні для такого періоду обсяги – 250-270 млн. кубометрів. Це означає, що Європа готується, і цілий ряд європейських країн проводять зараз технічні роботи із збільшення потужності своїх підземних сховищ», - сказав він.

На думку Ю.БОЙКА, це свідчить про очікування нової ескалації газового протистояння між Україною і Росією. «Європейські споживачі не виключають перебоїв поставок газу через територію нашої країни, а український уряд не діє», – додав він.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» планує до початку опалювального сезону 2008-2009 рр. накопичити в ПСГ 28 млрд. кубометрів газу. Впродовж січня-червня компанія закачала до ПХГ близько 6,5 млрд. кубометрів газу.

Оператором газотранспортної системи України є ДК “Укртрансгаз”. Станом на 1 січня 2008 року, до складу газотранспортної системи ДК “Укртрансгаз” входили 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю більш як 30 млрд. кубометрів.

 

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