Проект Ukraine Todау посилить роботу свого сайту та закриє телевізійне мовлення

Про це повідомила Тетяна Пушнова, генеральний продюсер Ukraine Today, в інтерв’ю Детектор Медіа.

«За період роботи над проектом ми дуже добре зрозуміли свою цільову аудиторію, її смаки та джерела отримання інформації. Для нас очевидно, що робота в інтернеті наразі є пріоритетною та більш ефективною, саме там ми продовжимо роботу над існуючими проектами та будемо реалізовувати нові», – прокоментувала Тетяна Пушнова.

«Запуск каналу Ukraine Today носив соціальну складову. Ми розуміли необхідність підтримати державу в найважчий її період – агресії сусіда, особливо в умовах, коли не було державного каналу, який зміг би взяти на себе цю функцію. Сьогодні ми переконані, що канал виповнив свою місію. Розпочав роботу державний мовник і, зі свого боку, ми готові йому допомагати і підтримувати», - прокоментував Олександр Ткаченко, генеральний директор 1+1 медіа.