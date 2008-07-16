Тимошенко підказує, де купити бензин дешевше

Прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Міністерству палива і енергетики відсьогодні встановити контроль над відвантаженням світлих нафтопродуктів для потреб села під час нинішніх жнив і посівної, що наближається.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на селекторній нараді з головами облдержадміністрацій.

Крім того, вона наголосила, що Мінпаливенерго разом з МінАП повинні продумати варіант підготовки щодо закупівлі світлих нафтопродуктів, аби уникнути випадків спекуляції під час посівної кампанії.

«Я думаю, що на світових ринках можна значно дешевше закупити світлі нафтопродукти оптом, ніж це було зроблено під час збиральної кампанії», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.