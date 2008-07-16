Губернатор: Донецьк поставлений у нерівні з західними областями умови

Формульний підхід при формуванні бюджету голова Донецької обласної державної адміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО вважає утопією.

«Формульний підхід є утопією, яка переходить з року в рік», - сказав він сьогодні на прес-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЛОГВИНЕНКО пояснив, що цей економічний підхід при розподілі бюджету ставить жителя Донецької області в нерівні умови з жителями, наприклад, західних областей України.

«Донецька область за територією має 10% площі країни, 10% - за чисельністю населення України, більш як 20% ми формуємо внутрішнього валового продукту країни, а забезпечені за всім консолідованим бюджетом приблизно на 6-7%», - констатував губернатор. Він зазначив, що 90% жителів Донецької області – це городяни, але при розподілі бюджету більше коштів одержують ті області, де проживає більше селян.

«Наші вимоги – у нас є 10% населення, тоді віддайте 10% до бюджету», - сказав В.ЛОГВИНЕНКО. І додав, що так не має бути, коли на одного жителя Донецької області припадає менше коштів при розподілі, ніж на одного жителя, наприклад, західних аграрних областей.

«Тим більше, що вже 5,9 млрд. грн. лише за перше півріччя економічний сектор Донецької області спрямував до держбюджету. Минулого року цей показник перевищив 12 млрд. грн.», - зазначив голова Донецької ОДА.