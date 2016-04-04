Із "Зоря"-"Машпроект" звільнили понад 10 працівників, причетних до розкрадання продукції військового призначення

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії, їх імена не будуть названі до закінчення слідства у цій справі.

Згідно з повідомленням, в числі звільнених співробітники, які займали посади різного рівня – від старших майстрів до керівників підрозділів, у тому числі два начальники цеху.

"Запобігання спробі незаконного продажу комплектуючих стало закономірним результатом діяльності служби безпеки ДП "Зоря"-"Машпроект" у співпраці із силовими структурами України. На підприємстві в постійному режимі проводиться профілактична робота щодо виявлення спроб розкрадання матеріальних цінностей, як сировини і матеріалів, так і комплектуючих, які виготовляються на заводі", - зазначили на підприємстві.

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Проте раніше продукція не належала до категорії військової. Відповідно, розкраданням запобігали сили працівників служби безпеки заводу. Всі матеріали щодо розкрадань передавалися в прокуратуру.

"Інцидент з вивезенням і спробою реалізації продукції військового призначення – це перший випадок такого роду. Враховуючи характер продукції, всі заходи щодо виявлення та затримання осіб, причетних до скоєння злочину, не могли проходити без участі Служби безпеки України та військової прокуратури", - зазначили на заводі.

Зважаючи на те, що сталося, на підприємстві розпочато позапланові перевірки наявності матеріалів і комплектуючих. В цехах, де були виявлені розкрадання, проводиться повна інвентаризація. Аналогічні вибіркові ревізії пройдуть і в інших підрозділах.

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Як повідомляв УНІАН, співробітники СБУ спільно з військовою прокуратурою та адміністрацією держпідприємства "Зоря"-"Машпроект" запобігли продажу в Росію комплектуючих для газотурбінних двигунів військового призначення.

Співробітники спецслужби затримали двох працівників підприємства при продажу через посередників комплекту деталей для двигунів, які використовуються на кораблях військово-морських сил РФ.

В рамках відкритого кримінального провадження працівникам оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.