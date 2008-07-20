Кожен другий вантажний вагон буде приватним

«Укрзалізниця» прогнозує збільшення частки приватних вантажних вагонів до 2020 року до 50% від загального парку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник генерального директора «Укрзалізниці» Анатолій ЛАШКО.

«Ми прогнозуємо збільшення частки вантажного приватного парку до 50% до 2020 року, тоді як сьогодні він становить 30%», - сказав він.

За його словами, прогнозується, що «Укрзалізниця» матиме парк 115 тис. вагонів і приватний парк становитиме стільки ж. Таким чином, приватний парк збільшиться майже вдвічі - з 60 тис. до 115 тис. одиниць.

За даними А.ЛАШКА, в «Укрзалізниці» в найближчі 13 років підлягають списанню 117 тис. вантажних вагонів. Однак планується списати 83 тис. одиниць (57% парку), а інші буде оновлено. «Закупівля планується на рівні списання, так, щоб частка парку вантажних вагонів «Укрзалізниці» скорочувалася несуттєво», - сказав він.

За його даними, якщо 2007 р. приватний парк вантажних вагонів зріс на 2,7 тис., то тільки в 1 півріччі 2008 р. частка приватного парку зросла на 7,5 тис. одиниць, зростання напіввагонів у приватному парку становило 2 тис. одиниць (проти 700 одиниць за весь 2007 р.).