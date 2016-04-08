В Україні з початку року сталося понад 15 тисяч пожеж, загинули 623 особи - ДСНС

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу поінформував заступник директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації - начальник управління організації пожежно-рятувальних робіт, служби та підготовки підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби з надзвичайних ситуацій Петро Коротинський.

"За оперативними даними, з початку 2016 року на території України виникло 15 318 пожеж, в тому числі 7 965 виникло в житловому секторі, 447 пожеж сталося на виробництві, 815 пожеж виникло на транспорті", - зазначив Коротинський.

При цьому він зазначив, що під час пожеж загинули 623 особи.

Фахівці ДСНС врятували 560 осіб та 5 770 будівель.