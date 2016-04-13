На Московському мосту в Києві п'яний водій на смерть збив дорожнього робітника
Сьогодні вночі на Московському мосту в Києві п'яний водій автомобіля Mercedes на смерть збив робітника, що проводив ремонтні роботи.
Як повідомляє відділ комунікації Головного управління поліції в Києві, при виїзді на місце події поліцейські встановили, що водій автомобіля Mercedes 1988 року народження, перебуваючи у нетверезому стані, здійснив наїзд на працівника, який проводив ремонтні роботи дорожнього покриття мосту.
Від отриманих травм уродженець Вінниччини 1987 року народження загинув. Тіло направили для проведення судово-медичної експертизи.
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Після автопригоди правоохоронці зафіксували стан алкогольного сп’яніння водія Mercedes. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу, тож він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Згодом запобіжний захід йому обере суд. Автомобіль доставили на арештмайданчик.
За фактом автопригоди розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу. У ході слідства правоохоронці встановлять усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.