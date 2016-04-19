Держлісагентство має намір в цьому році передати в зону АТО 2 тонни березового соку
13:00, 19 квітня 2016Суспільство
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Державне агентство лісових ресурсів має намір в цьому році передати в зону проведення АТО у вигляді волонтерської допомоги 2 тонни березового соку, повідомила перший заступник глави відомства Христина Юшкевич.
Фото УНІАН
"Житомирська область передала більше 400 літрів соку, Київська область передала понад 500 літрів соку. Я думаю, що всього ми передамо 2 тонни", - сказала вона.
Крім того, відомство буде передавати в зону АТО мед, сушені ягоди, трав'яні чаї.
Як повідомляв УНІАН, минулого року лісогосподарські підприємства України поставили для будівництва фортифікаційних споруд і відновлення інфраструктури в зоні АТО деревини на загальну суму 22 млн грн.
За словами президента України Петра Порошенка, на даний момент в зоні проведення антитерористичної операції знаходяться близько 69 тис. військовослужбовців.
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