Екс-міліціонер, що намагався підірвати пасажирський поїзд на Харківщині, отримав 5 років тюрми

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

"Вироком суду терориста визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 (замах на терористичний акт) Кримінального кодексу України та засуджено до позбавлення волі строком на 5 років", - йдеться у повідомленні.

Колишній працівник міліції готувався підірвати залізничні колії на перегоні "Павлоград - Лозова". Він заклав саморобний вибуховий пристрій на основі протитанкової міни ТМ-62, який приводився у дію за допомогою таймера мобільного телефону.

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Правоохоронці затримали диверсанта у ніч з 23 на 24 лютого одразу після мінування колії.

СБУ заявляла, що це сталося за 15 хвилин до проходження через міст поїзда "Одеса - Костянтинівка", у якому було більше 500 пасажирів.