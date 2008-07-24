Путін однією реплікою повалив акції російських металургійних компаній

Падіння акцій провідної російської гірничо-металургійної компанії ВАТ "Мечел", гендиректора і основного акціонера якої Ігоря Зюзіна розкритикував вранці прем`єр-міністр Росії Володимир Путін, спричинило зниження котирувань інших представників чорної металургії РФ на більш ніж 4%.

На момент закриття Лондонської фондової біржі, де торгуються акції багатьох російських меткомпаній, GDR групи Evraz подешевшали на 4,2%, ВАТ "Сєвєрсталь" - на 6,0%, ВАТ "НЛМК" - на 6,9%, ВАТ "ММК" - на 5,7%.

Падіння акцій "Мечела" на Нью-Йоркській фондовій біржі досягло майже 32%.

У четвер Путін на нараді з металургії в Нижньому Новгороді висловив невдоволення збутовою політикою "Мечела", повідомивши, що компанія в першому кварталі 2008 року продавала сировину за кордон за цінами вдвічі нижче внутрішніх. Прем`єр запропонував Федеральній антимонопольній службі і Слідчому комітетові при прокуратурі РФ звернути увагу на діяльність "Мечела".

Зюзін був запрошений на нараду, але з посиланням на хворобу не був присутній. Путін заочно попередив главу "Мечела", що "йому потрібно якнайшвидше одужати, інакше до нього доктора доведеться надіслати і зачистити всі ці проблеми".