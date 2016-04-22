Доповідь про військові злочини РФ на Донбасі передали до Гаазького трибуналу

Про це у своєму Facebook повідомила депутат польського Сейму, заступник голови міжпарламентської асамблеї Польщі та України, співавтор доповіді "Російські військові злочини в Східній Україні в 2014 році" Малгожата Госєвська.

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"Докази військових злочинів РФ, скоєних в Україні, передані. Деталі згодом",- йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, доповідь "Російські військові злочини в Східній Україні в 2014 році" польський депутат Малгожата Госєвська опублікувала 18 грудня 2015 року.

Документ, створений за підтримки волонтерів, стосується дій російських солдатів і проросійських бойовиків на території Східної України. Крім того, в тексті згадуються кілька подій, що відбулися в Криму і в Росії, куди вивозили полонених.

Рапорт укладено на базі більш ніж 60 інтерв'ю, які польські експерти провели з полоненими. Мова йде про такі злочини, як позбавлення волі, фізичні та психічні тортури, пограбування і вбивства. Частина матеріалів вражає своєю жорстокістю.

У документі 153 сторінки. У тексті доповіді відзначалося, що на основі вхідних у нього матеріалів буде подано повідомлення в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі.

Рапорт складено у двох мовних версіях – польській та англійській.

За її словами, доповідь переслідує кілька цілей: вислухати жертв, показати злочинців і довести участь Росії в цих злочинах.

"Доповідь – це лише частина свідчень, але ми представимо повні свідчення конкретних людей – жертв цих злочинів, у яких є імена і прізвища. Ми також представимо досьє на військових злочинців. Сподіваюся, що Гаазький трибунал оголосить їх у розшук і покарає",- зазначила польський депутат.