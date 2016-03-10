Доповідь про воєнні злочини РФ на Донбасі представлять в Гаазькому трибуналі в квітні

Про це повідомила депутат польського Сейму, заступник голови міжпарламентської асамблеї Польщі та України, співавтор доповіді «Російські воєнні злочини в Східній Україні в 2014 році» Малгожата Госєвська в інтерв'ю Радіо Польща.

За її словами, доповідь переслідує кілька цілей: вислухати жертв, показати злочинців і довести участь Росії в цих злочинах.

«Доповідь – це лише частина свідчень, але ми представимо повні свідчення конкретних людей – жертв цих злочинів, у яких є імена і прізвища. Ми також представимо досьє на воєнних злочинців. Сподіваюся, що Гаазький трибунал оголосить їх у розшук і покарає»,- зазначила польський депутат.

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Вона підкреслила, що доповідь буде представлена в Гаазі, найімовірніше, 5 квітня. Також вона буде оприлюднена в інших країнах Європи.

«Сподіваюся, що в найближчій перспективі ми зможемо представити наші матеріали і в українській Верховній Раді. У нас вже є попереднє запрошення. Сподіваюся, нам вдасться все успішно завершити», - сказала Госєвська.

Як повідомлялося, доповідь «Російські воєнні злочини в Східній Україні в 2014 році» польський депутат Малгожата Госєвська опублікувала 18 грудня 2015 року.

Документ, створений за підтримки волонтерів, стосується дій російських солдатів і проросійських бойовиків на території Східної України. Крім того, в тексті згадуються кілька подій, що відбулися в Криму і в Росії, куди вивозили полонених.

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Складено рапорт на базі більше 60 інтерв'ю, які польські експерти провели з полоненими. Мова йде про такі злочини, як позбавлення волі, фізичні та психічні тортури, пограбування і вбивства. Частина матеріалів вражає своєю шокуючою жорстокістю.

У документі 153 сторінки. У тексті доповіді зазначається, що на основі матеріалів, що увійшли до нього, буде подано повідомлення в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі.

Рапорт складено у двох мовних версіях – польською та англійською.