У Харківській області чоловік отримав осколкове поранення, наступивши на гранату в лісосмузі
У Харківській області чоловік отримав осколкове поранення, наступивши на гранату в лісосмузі.
Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, вчора, 25 квітня, до чергової частини Зміївського відділу поліції надійшла інформація від фельдшера про доставку в лікарню 42-річного жителя села Соколове.
За відомостями поліції, під час опитування чоловіка в медустанові попередньо було встановлено, що після обробки земельної ділянки, розташованої на відстані близько 1 км від житлових будинків в селі Соколове Зміївського району, він вирішив відпочити в лісосмузі. Повертаючись, чоловік наступив на невідомий предмет, який здетонував.
Під час огляду місця події було виявлено та вилучено фрагменти корпусу гранати РГД-5. Зараз поліція встановлює, звідки в лісосмузі з'явився боєприпас.
Стан потерпілого лікарі оцінюють як задовільний. Всі обставини події встановлюються.