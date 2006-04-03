Міністр економіки оприлюднив свою податкову декларацію

Яценюк заробив у 2005 році більш як 3,1 млн. грн.

Київ. 3 квітня. УНІАН. У 2005 році валовий грошовий дохід міністра економіки України Арсенія ЯЦЕНЮКА становив 3 млн. 124,4 тис. грн. Про це повідомляється в податковій декларації міністра, обнародуваній на сайті Мінекономіки.

У структурі доходів А.ЯЦЕНЮКА відсотки за депозитними внесками становлять 72,9 тис. грн., доходи від викладацької діяльності - 2,45 тис. грн., валовий дохід від публічної купівлі-продажу цінних паперів фінансової установи - 2,88 млн. грн., заробітна плата сукупна за трьома основними місцями роботи (НБУ, Одеська облдержадміністрація, Мінекономіки) - 161,4 тис. грн.

У 2005 році А.ЯЦЕНЮК сплатив 294,9 тис. грн. податків.

Крім того, в минулому році міністр розрахувався за зобов`язаннями за договорами позики на 18,9 тис. грн., за договорами найму - 6 тис. грн. на утримання майна - 10,2 тис. грн.

Розмір нерухомого майна, що перебуває у власності міністра, до 2005 року не змінився. А.ЯЦЕНЮК продовжує володіти земельними ділянками у розмірі 3012 кв.м; житловим будинком - 298.3 кв. м, квартирою - 118 кв.м., садовим (дачним) будинком - 114.5 кв.м, гаражем - 45.2 кв.м.

Номінальна вартість куплених-проданих цінних паперів, дохід з яких міністр одержав у 2005 році, становила 780 тис. грн.

Сума грошових коштів на рахунках у банках, зокрема коштів, одержаних від операцій купівлі-продажу цінних паперів, становила 3,223 млн. грн..

У 2005 році міністр вніс до статутних фондів підприємств - 28,2 тис. грн.

У 2005 році розмір сукупного доходу членів сім`ї А.ЯЦЕНЮКА становив 3,6 тис. грн.; члени сім`ї міністра зберігали на рахунках у банках 180,66 грн.