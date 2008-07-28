Ющенко помилував 12 жінок і 48 чоловіків

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ про помилування 60 засуджених.

Як повідомляє прес-служба глави держави, серед помилуваних – 12 жінок і 48 чоловіків. Із них 35 громадян молодого і четверо похилого віку, один інвалід, один потерпілий від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, четверо багатодітних та інші.

Як повідомляє Служба з питань помилування, з початку року Президент підписав 7 указів про помилування 575 осіб – 335 засудженим скоротили основну міру покарання, 240 звільнили від подальшого відбування основної або додаткових мір покарання.