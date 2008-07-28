ДТП у Криму: 2 загиблих, 4 травмованих

Дві особи загинули, ще чотири травмовані внаслідок дорожньої аварії в Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ в Криму, дорожньо-транспортна подія сталася увечері в неділю на трасі Сімферополь-Євпаторія.

Водій автомобіля ВАЗ-2104 не вибрав безпечну швидкість руху, в результаті машина врізалася в ГАЗ А0483 РУТА, який рухався в зустрічному напрямі.

Унаслідок ДТП загинули водій і пасажирка автомобіля ВАЗ. Травм різного ступеня тяжкості зазнали 4 пасажири ГАЗу.

За даними ДАІ, 27 липня на території автономії сталося 16 ДТП, в яких 4 особи загинули, 31 зазнала травм.