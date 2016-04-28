Віру Савченко випустять з Росії: обмеження на виїзд скасували - ЗМІ

"Рішення про обмеження виїзду з Росії у зв'язку з оголошенням у федеральний розшук Вірі Савченко скасовано", - повідомило ТАСС джерело у правоохоронних органах.

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За його словами, найближчими годинами вона зможе покинути Росію.

Як повідомлялося, автомобіль з дипломатичними номерами, в якому перебувала Віра Савченко, 27 квітня зупинили на російському КПП на російсько-українському кордоні.

Як заявив адвокат Ілля Новіков, причиною затримання Савченко стало те, що вона перебувала в розшуку "за образу чеченського судді".

Пізніше українські дипломати повідомили, що Савченко перебуває у салоні дипломатичної машини разом з консулом, проте співробітники КПП заблокували автомобіль, а паспорт Віри вилучили.

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Вранці 28 квітня Новіков повідомив, що Савченко перебуває в консульстві, її доля вирішується на найвищому дипломатичному рівні.

Інший адвокат Марк Фейгін припустив, що спроба затримати Савченко в РФ може мати як бюрократичні, так і політичні причини.