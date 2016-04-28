У православних Великий Четвер: ввечері в усіх храмах прочитають 12 Страсних Євангелій

Як повідомляє сайт "Православний спадок України на Святій горі Афон", сьогодні ввечері в усіх храмах відбудуться богослужіння, під час яких будуть прочитані 12 євангельських уривків про страждання і хресну смерть Христа, слова Спасителя на хресті, Його розп'яття і поховання.

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Цього дня православна церква нагадує віруючим про чотири події: омовіння ніг Спасителем Своїм учням на знак смирення й любові до них, Таємна Вечеря і встановлення Святої Євхаристії, молитва Господа в Гетсиманському саду і зрада Іуди, який за 30 срібняків продав Господа.

Богослужіння, коли відбувається читання 12 Євангелій Святих Страстей Христових, вважається ранковим Великої П'ятниці, але на практиці відбувається ввечері у Великий Четвер.

У храмах послідовно читають 12 уривків з чотирьох Євангелій, про останні години земного життя Спасителя - від бесіди з учнями після Таємної Вечері до Його поховання.

Священнослужителі і віруючі стоять із запаленими свічками, які, за традицією, після служби, не гасячи, приносять додому, щоб нанести зображення хреста над входом в будинок. Щоб донести до будинку свічку і вона не згасла, віруючі беруть з собою на богослужіння лампадки.

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У народі Страсний Четвер називають Чистим. Це день духовного очищення - саме цього дня всі намагаються посповідатися і причаститися. Також прибирають будинки, починають пекти паски та фарбувати яйця до Світлого свята Великодня.