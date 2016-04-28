Військова прокуратура відкрила кримінальну справу проти командування колишньої 51 ОМБ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні, 28 квітня, на брифінгу військовий прокурор Луцького гарнізону Західного регіону України Євген Давидов.

За його словами, кримінальне провадження щодо командування колишньої 51 ОМБ розпочато 25 квітня за ч.1 ст. 425 КК України (Недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо це заподіяло істотну шкоду. Карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або службовим обмеженням на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років).

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Військовий прокурор зазначив, що були випадки, коли у списки, подані командуванням, серед тих, хто нібито самовільно залишив військову частину, потрапляли й демобілізовані.

«У грудні військова прокуратура встановила факти, коли були помилково занесені до списків тих, хто самовільно залишив частину, ті, хто був переведений до іншої військової частини і там проходили службу, про це у них є відмітка у військовому квитку, також у цих списках були особи, які лікувалися у госпіталях чи цивільних лікарнях, і ці факти підтверджувалися. На запит військової прокуратури до командування військової частини колишньої 51 ОМБ надійшла відповідь про те, що ряд осіб були помилково подані», - зазначив Давидов.

Наразі військова прокуратура протягом 2014-2016 років розпочала 700 справ щодо бійців колишньої 51 ОМБ , щодо 220 осіб є вже вироки або ухвали суду, справи по майже 150 бійцях закрила військова прокуратура.