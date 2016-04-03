Помер відомий дисидент і керівник хору "Гомін" Леопольд Ященко

Про це повідомив журналіст Вахтанг Кіпіані на своїй сторінці у Facebook.

«Творець хору «Гомін» був одним із чільних оберегів українства за комуністичних часів. Я його вперше побачив, але спершу почув влітку 1988 року», - написав він.

«Того самого дня я не вступив на соціологію в Київському університеті. Їхав додому на метро сумний, бо попереду мала бути радянська армія з Карабахами та іншими гарячими точками. У якийсь момент мені здалося, що чую музику. Перша думка – поїхав дахом, бо звідки могла бути українська музика в метрополітені імені Леніна. Але насправді це був він, Ященко, з улюбленою сопілкою. Це був наче сигнал – що все буде добре», – зазначив Кіпіані.

Довідка УНІАН. Леопольд Ященко народився 2 червня 1928 року в Києві. У 1947-1949 навчався у Київському державному музичному училищі ім. Глієра, в 1954 закінчив історико-теоретичний факультет Київської консерваторії, у 1957 році - аспірантуру Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР.

У 1969 році він створив хор «Гомін». Активно відроджував у Києві український календарний фольклор, народні звичаї та свята. За це 28 вересня 1971 року його виключили зі Спілки композиторів України з формулюванням за «ідейні помилки, припущені в керівництві хором».

У 1989 році Ященка поновили в Спілці композиторів України, а хор "Гомін" першим у Києві публічно виконав національний гімн "Ще не вмерла Україна".