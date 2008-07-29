Румунія і Молдова звинувачують Київ у спуску води Дністра без попередження

Україна здійснила спуск води з Новодністровської ГАЕС, не попередивши молдовську владу, що привело до ускладнення ситуації в затоплених зонах Молдови.

Про це заявив глава підприємства «Апеле Молдовей» Вячеслав ЙОРДАН, передає Газета.Ru.

В.ЙОРДАН також заявив, що Україна розпочала без попередження спуск води з дамби зі швидкістю 4 тис. кубометрів на секунду, тоді як дамба Дубоссарської ГЕС, розташована в Придністров`ї, може пропустити лише 2,5 тисячі кубометрів.

У свою чергу директор Новодністровської дамби Володимир СЕВЧУК спростував всі звинувачення, підкресливши, що всі дії були скоординовані з Кишиневом.

Міністр внутрішніх справ Румунії Крістініан ДАВИД також розкритикував координацію української і румунської влади з попередження затоплень.

Бухарест зажадав від Києва допуску групи румунських експертів-гідрологів в зони стихійного лиха Західної України для визначення ситуації на місці і можливих наслідків для Румунії.