У львівській піцерії у викладача університету вкрали барсетку з валютою на 300 тисяч гривень

17:59, 05 травня 2016
Суспільство
3968 0

У піцерії Львова у викладача університету викрали барсетку з валютою на 300 тисяч гривень.

У Львовского преподавателя средь бела дня украли барсетку с валютой на 300 тысяч гривен / Фото s13.ru

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції у Львівській області, в Сихівський відділ поліції 4 травня із заявою про крадіжку звернувся 57-річний львів'янин, доктор наук, викладач одного з університетів Львова.

Чоловік повідомив, що у піцерії на території Сихівського району у нього викрали барсетку, у якій знаходилися особисті документи та гроші в сумі 7000 дол. і 4000 євро.

Читайте такожУ Сумах невідомі при свідках викрали чоловіка

За даним фактом проводиться розслідування. Правоохоронці проводять заходи з метою встановлення особи, яка вчинила крадіжку.

Як повідомляв УНІАН, раніше в центрі Києва невідомі в масках викрали у чоловіка сумку з 2 мільйонами гривень.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter