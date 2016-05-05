У львівській піцерії у викладача університету вкрали барсетку з валютою на 300 тисяч гривень
17:59, 05 травня 2016Суспільство
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У піцерії Львова у викладача університету викрали барсетку з валютою на 300 тисяч гривень.
У львівського викладача серед білого дня вкрали барсетку з валютою на 300 тисяч гривень / Фото s13.ru
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції у Львівській області, в Сихівський відділ поліції 4 травня із заявою про крадіжку звернувся 57-річний львів'янин, доктор наук, викладач одного з університетів Львова.
Чоловік повідомив, що у піцерії на території Сихівського району у нього викрали барсетку, у якій знаходилися особисті документи та гроші в сумі 7000 дол. і 4000 євро.
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За даним фактом проводиться розслідування. Правоохоронці проводять заходи з метою встановлення особи, яка вчинила крадіжку.
Як повідомляв УНІАН, раніше в центрі Києва невідомі в масках викрали у чоловіка сумку з 2 мільйонами гривень.
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