Водночас юридично визнавати втрату територій Київ не стане, зазначив спецпредставник Трампа.

Сполучені Штати Америки представили Україні 22 конкретних умови для завершення війни, Київ на них погодився.

Таку заяву зробив в етері Fox News спеціальний представник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог. За його словами, з цими умовами Україна ознайомилася під час зустрічі в Лондоні, що відбулася минулого тижня.

Він зазначив, що США готові частково визнати територіальні вимоги Росії. При цьому Україна готова до фактичного визнання територіальних втрат, але не стане визнавати їх юридично. Крім того, йдеться лише про території, які перебувають під окупацією зараз.

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"Вони розуміють, що при встановленні режиму припинення вогню кожна сторона залишиться на зайнятих нею позиціях. Саме до цього вони готові. Минулого тижня вони повідомили мені, що вже обговорювали цю угоду. Припинення вогню на поточних лініях – це те, до чого вони готові", – додав Кіт Келлог.

США і війна в Україні: ви могли це пропустити

30 квітня речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що наступні кілька днів будуть критичними для миру в Україні. При цьому вона наголосила, що у Вашингтоні чекають від Росії реальних дій, а не лише слів.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що якщо у мирних переговорах щодо завершення війни не буде прогресу, Вашингтон з них вийде. За його словами, "обидві сторони повинні надати конкретні пропозиції щодо того, як покласти край цьому конфлікту".

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