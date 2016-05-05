У ГПУ пояснили, чому клопотання про продовження Єфремову запобіжного заходу не розглянуто

Про повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Нагадується, що Головним слідчим управлінням Генпрокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишніх народних депутатів Єфремова, Сергія Гордієнка та Олександра Стояна у фальсифікації результатів голосування народних депутатів України 16 січня 2014 року з метою протиправного прийняття Верховною Радою України законів, спрямованих на перешкоджання проведенню мирних акцій протесту, за які насправді проголосувала меншість від необхідної кількості голосів депутатів. У суспільстві ці закони отримали назву «диктаторські».

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20 жовтня 2015 року обвинувальний акт за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України стосовно Єфремова, Гордієнка та Стояна скеровано до Печерського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

«Водночас досі підготовче судове засідання у кримінальному провадженні так і не розпочато. Внаслідок чого не розглянуто клопотання прокурора про продовження Єфремову запобіжного заходу», - сказано у повідомленні.

У відомстві пояснили, що після початку судового розгляду провадження Генеральною прокуратурою вкотре буде заявлено клопотання про покладення на Єфремова процесуальних обов’язків та застосування електронного браслету.

Разом з тим у Генпрокуратурі нагадали, що проти Єфремова діє запобіжний захід – застава. «Відповідно до вимог КПК України, застава є безстроковим запобіжним заходом та може бути скасована виключно за рішенням суду, тому твердження про те, що відносно Єфремова не обрано запобіжний захід є безпідставним», - додали у Генпрокуратурі.

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Як повідомляв УНІАН, 18 лютого начальник Управління спецрозслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що у Генпрокуратурі вважають, що суд навмисно зволікає з розглядом справи Єфремова, який звинувачується у фальсифікації голосування за «диктаторські закони» 16 січня 2014 року.

26 лютого Печерський райсуд Києва відмовився приймати до розгляду кримінальне провадження щодо «дикторських законів» і вирішив передати справу для визначення підсудності до апеляційного суду.